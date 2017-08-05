الإئتلاف الحاكم في السنغال يفوز بأغلبية كبيرة في البرلمان [05/أغسطس/2017] دكار - سبأ:

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السنغال فوز الائتلاف الحاكم في البلاد بأغلبية برلمانية كبيرة بعد انتخابات جرت يوم الأحد الماضي قال عنها قادة المعارضة إنها شهدت تزويرا.



وذكرت النتائج التي أعلنت على التلفزيون الوطني في وقت متأخر الليلة الماضية أن ائتلاف الرئيس ماكي سال الحاكم حصل على 125 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 165 بعد أن فاز بنحو 50 بالمئة من الأصوات.



وفاز ائتلاف الرئيس السابق عبد الله واد (91 عاما) بتسعة عشر مقعدا وحصل ائتلاف بقيادة خليفة سال رئيس بلدية دكار الذي يقبع في السجن على سبعة مقاعد. وكان ماكي سال تغلب على واد في انتخابات رئاسية في 2012 عززت سمعة السنغال كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.



وشهدت الانتخابات التى جرت يوم الأحد الماضي تأخيرا في إصدار بطاقات الهوية بالبصمة مما تسبب في منع مئات الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فيما وصفه قادة المعارضة بأنه يأتي في إطار حملة متصاعدة ضد المعارضة السياسية في البلاد.

سبأ