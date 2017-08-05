تدشين امتحانات القبول بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء [05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دشن محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم امتحانات القبول للدفعة الثانية في كليات جامعة ثورة21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية للعام الدراسي 2017 / 2018 م.



و أشاد المحافظ قطينة بالتطور الذي تشهده الجامعة بدءا بنظام البصمة ومرورا بالتعليم والتصحيح الالكتروني .. معتبرا هذا التطور الملموس إنجاز كبير وإبداع سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ونوه بالدور الكبير الذي ستشكله كلية التخدير والعناية المركزة التي سيتم افتتاحها من إضافة نوعية للجامعة إلى جانب الكليات الخمس الحالية.. مثمنا جهود قيادة الجامعة والكادر الأكاديمي في العمل على تطوير الجامعة ومخرجاتها.



فيما أكد رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني أن الجامعة استخدمت احدث الطرق المتبعة في عملية الامتحانات من استخدام الأنظمة الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني.. مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه الكادر الأكاديمي والفني للوصول إلى ما وصلت إليه الجامعة.. معتبرا التصحيح الإلكتروني ضمانه لحصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.



من جانبهما أشار نائب رئيس الجامعة الدكتور جمال الكميم وامين عام الجامعة غالب قطينة إلى الاستفادة من تجربة العام الماضي وما شكله الإقبال الكبير من ضغط.. مشيرين إلى أن التصحيح الالكتروني والجانب الالكتروني سيسهل الجهد والوقت.



ولفتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين اكثر من 13 ألف و 500 طالب وطالبة بينهم 5 آلاف و 120 تقدموا للدراسة في كلية الطب منهم 3 آلاف و 100 دخلوا الامتحانات .. مشيرين إلى أن الجامعة أدخلت النظام الاستشاري الأكاديمي النفسي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية لمعرفة ميول الطالب الدراسي وللمساعدة على تحديد الاختصاص.



حضر التدشين مستشار محافظ صنعاء عابد راجح ومستشار رئيس الجامعة الدكتور احمد البتول ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

سبأ