وزير الزراعة يدشن مشروع زراعة الخضروات بدار رعاية الأيتام [05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دشن وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم ، مشروع زراعة خضار الطماطم والخيار وزراعة الأرض المكشوفة للبطاط بالبيوت المحمية، وذلك في المساحات الزراعية التابعة لدار رعاية الأيتام بمحافظة صنعاء.



يهدف المشروع إلى مساعدة جهود رعاية الأيتام من خلال توفير إحتياجاتهم ومتطلباتهم من الأمن الغذائي والإستفادة من المساحات وزراعتها بالخضروات والمحاصيل الغذائية.



ويتضمن المشروع الذي تم تنفيذه بدعم وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مؤسسة يمن للتنمية والإدارة العامة لرعاية الأيتام، عددا من الأنشطة منها زراعة الخيار والطماطم في البيوت المحمية وكذا زراعة خضار البطاط في الأرض المكشوفة، إلى جانب توفير شبكة الري والبذور المحسنة من المحاصيل المستهدف زراعتها وكذا توفير الأسمدة وخدمات الإرشاد الزراعي ووقاية النباتات.



وفي التدشين أشار الوزير غازي إلى أن المشروع يهدف لمساعدة أنشطة دار رعاية الأيتام في توفير الخضروات وتغطية جزء من الإحتياج الغذائي للأيتام .. مبيناً أن هذا المشروع يمثل نشاط تجريبي لمشاريع وأنشطة قادمة في حال نجاح هذه التجربة .



وأكد إستعداد الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ مثل هذه الأنشطة الزراعية التي تخدم جوانب توفير متطلبات وإحتياجات الأمن الغذائي وخاصة لشريحة الأيتام الذي يُعول عليهم في المستقبل عملية البناء والتنمية.



ودعا وزير الزراعة والري الجهات المعنية والقطاع الخاص ورجال المال والأعمال إلى دعم هذه الأنشطة التي تعنى بتوفير إحتياجات ومتطلبات الأيتام وتعزيز جهود دار الأيتام في تحسين الخدمات والنشاطات المقدمة لهم.

سبأ