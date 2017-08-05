وزير الكهرباء يؤكد أهمية تضافر الجهود للتغلب على التحديات في قطاع الكهرباء [05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي، أهمية تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء خلال المرحلة الراهنة وخاصة في ظل ظروف العدوان والحصار.



وشدد في اجتماع بصنعاء اليوم، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري والشؤون المالية تقي الدين المطاع، ضم قيادة مؤسسة الكهرباء ومناطق الكهرباء بأمانة العاصمة، على ضرورة تحسين مستوى الأداء ومتابعة تحصيل الإيرادات ومعالجة أي إشكاليات تواجه قطاع الكهرباء.



ولفت المهندس الجرموزي إلى أن تراجع مستوى توليد الكهرباء ناتج عن نقص المازوت .. وقال " إن المصدر الوحيد للوقود، هو محافظة مأرب، حيث كانت تأتي قاطرتين إلى ثلاث قاطرات مازوت يوميا وحاليا قاطرة كل يومين، ما جعلنا نتعامل وفق المتاح وتخفيض التوليد نتيجة نقص المازوت ".



فيما أشار مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المؤسسة ومناطق كهرباء الأمانة، مما أدى إلى توقف كثير من محطات ومحولات وشبكات الكهرباء .. لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد.



وشدد المهندس خالد راشد على ضرورة تقييم الأداء ومتابعة تحصيل الإيرادات وتلافي نواحي القصور بما يكفل استمرار التيار الكهربائي .. منوها بصمود كافة العاملين في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وكان الإجتماع استمع إلى شرح من مدير عام كهرباء أمانة العاصمة صلاح الدين المصري ورئيس لجنة كبار المشتركين عبدالرحمن زيد ورئيس لجنة الربط والتقييم محمد البحيري حول مؤشرات تقييم الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وما حققته اللجنة خلال الفترة الماضية في متابعة تحصيل الإيرادات بالمناطق ومعالجة الصعوبات .







وتطرقوا إلى المؤشرات الإيجابية في الجوانب الفنية والمالية وأبرزها إرتفاع مستوى التحصيلات رغم انخفاض نسبة الطاقة وشحة المازوت .. مستعرضين الصعوبات التي تواجه كهرباء الأمانة ومناطقها نظرا لشحة الإمكانيات بالإضافة إلى تعرض بعض معدات وشبكات الكهرباء بالأمانة للنهب .



وأكدوا ضرورة التنسيق بين مؤسسة الكهرباء وإدارة كهرباء أمانة العاصمة ومناطقها بما يعزز من مستوى الأداء وتجاوز الصعوبات الراهنة.



كما استعرض الاجتماع تقارير مدراء مناطق كهرباء أمانة العاصمة عبدالرزاق صلاح والدكتور حسين العدادي ونبيل عبدالرحمن وعبدالله الحزيزي، حول سير العمل ومستوى تنفيذ خطة التوزيع خلال الفترة الماضية ومهام الفرق الميدانية والإشكاليات الفنية والمالية والإدارية التي تواجه العاملين في المناطق.



وتطرقوا إلى مستوى الإيرادات المتحصلة وفاقد التيار وجوانب الإستهلاك ومتابعة مناطق الكهرباء وموظفيها للمتأخرات لدى القطاعات الحكومية والتجارية ..مشيرين إلى أن انخفاض مستوى الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، أثر سلبا على مستوى الأداء والتوسع في استهداف القطاع التجاري وكبار المستهلكين وتحصيل الإيرادات.



حضر الإجتماع نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس أسعد الأشول ونائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية محمد الجمرة ونائب مدير عام المؤسسة لقطاع التوليد جمال عبده سعيد وعدد من المسئولين بوزارة ومؤسسة الكهرباء والطاقة ومناطق الكهرباء بأمانة العاصمة.

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