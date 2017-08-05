بدء دورة تدريبية لأخصائيين اجتماعيين لإدارة حالة الاطفال بإب وتعز [05/أغسطس/2017] إب - سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة إب دورة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال في محافظتي إب وتعز .



تهدف الدورة التي تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والسلطة المحلية بالمحافظتين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على مدى 10 أيام تدريب 60 مشارك ومشاركة من الأخصائيين الاجتماعيين على نظام تطبيق الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة في اليمن ، وآلية حفظ وتبادل البيانات والمعلومات حول الأطفال المستحقين للحماية القانونية.



وفي الافتتاح حث وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل المشاركين في الدورة على الاستيعاب الأمثل لمحاور وبرامج الدورة وفقا لدليل الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال .



وأشاد بدور منظمة اليونيسيف بتمويل ودعم مثل هذه الدورات للأخصائيين الاجتماعيين بمحافظتي إب وتعز. .داعيا المشاركين للعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال من خلال عملهم الميداني.



فيما أكد مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عادل دبوان ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب نصر البعداني ومسئول إدارة حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف لتعز وإب مجيب سلطان أنه سيتم تدريب فرق إدارة الحالة على نظام تقديم الخدمات الصحية للأطفال المستهدفين وطرق تنفيذ برامج ورسائل التوعية المجتمعية حول عدد من القضايا مثل مرض الكوليرا وسوء التغذية.

سبأ