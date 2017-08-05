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الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مناطق في الريف الشرقي لحمص
[05/أغسطس/2017] دمشق – سبأ:
أعلن الجيش السوري اليوم السبت تمكنه من استعادة السيطرة على عدد من المناطق في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط البلاد.

 وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري "أن وحدات من الجيش العربي السوري طوقت مدينة السخنة من اتجاهات الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي في ريف حمص الشرقي وأحكمت السيطرة على جبل طنطور وعلى مغارة الضوي".

واضافت ان وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة ارهابية من تنظيم (داعش) هاجمت نقاطاً عسكرية في محيط السخنة بريف تدمر.

وأكد المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد "القضاء على جميع أفراد المجموعة الارهابية المهاجمة وتدمير عربة مدرعة مفخخة وعربتين مزودتين برشاشين".

كما أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوماً لتنظيم (داعش) على نقاط عسكرية في دير الزور في وقت كثف فيه الطيران الحربي من طلعاته الجوية على تجمعات وتحركات التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في أرياف حمص وحماة والرقة.
سبأ
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