مناقشة دور وزارة النقل في رفد الايرادات العامة للدولة [05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة الوزير زكريا الشامي، الدور الذي تقوم به الوزارة عبر مؤسساتها وهيئاتها في رفد الايردات العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان السعودي الامريكي على اليمن.



واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع الشئون البحرية والموانئ خالد النمر ومستشار الوزارة أحمد معياد ومدراء عموم وموظفي الوزارة مستوى الانجاز في الاعمال والانشطة التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الماضية في اطار خطتها السنوية للعام الجاري و المواضيع الداخلية للوزارة ومستوى الانضباط في الدوام وتقييم مستوى الاداء الوظيفي في ضوء التحديات الراهنة التي يواجهها موظفو الدولة مع استمرار العدوان بالاضافة الى سبل رفع مستوى القدرات المهنية والفنية للموظفين عبر الدوارت التأهيلية.



ووقف الاجتماع أمام القضايا المتصلة بالبطائق السلعية الخاصة بموظفي وزارة النقل و بالاضافة الى قضايا المتعاقدين وسبل معالجتها في ضوء الامكانيات المتاحة.



وأكد وزير النقل على ان رفع الايرادات العامة لاجهزة الدولة من ابرز اولويات توجهات حكومة الانقاذ الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان والحصار على المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية... مشيرا الى ان مستوى الانضباط الوظيفي العالي لموظفي وزارة النقل مثل احد ابرز سمات الصمود والتحدي في وجه العدوان الغاشم على اليمن وارضه وشعبه.



واشاد الوزير الشامي بمستواء اداء المرأه العاملة التي تعد شريك الرجل في التحدي والصمود امام العدوان السعودي الامريكي.



هذا وكان الاجتماع قد استعرض عدد من الاراء والاطروحات المقدمة حول القضايا المتصلة بتطوير العمل وتحسين الاداء.

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