اللواء الزلب يتفقد منطقة الأحوال المدنية في مديرية بني الحارث ويشيد بالتزامهم باللوائح [05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



تفقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب اليوم سير العمل بمكتب الأحوال بمديرية بني الحارث.



وأطلع على أقسام المنطقة واجراءات الحصول على البطاقة ولائحة رسوم الوثائق الثبوتية والدليل الأرشادي الصادر من المصلحة وكذا لوحات باسماء عقال الحارات وكذا الأمناء الشرعيين واختصاصهم وعناوينهم.



واستمع الى شرح من مدير المنطقة محمد العزب والمختصين عن مختلف الاجراءات التي يتم تنفيذها وفقا للقانون.



وقد أشاد اللواء الزلب بحسن سير العمل والاداء في منطقة بني الحارث ومديرها وموظفيها والتزامهم باللوائح التنظيمية ، منوها بالمستوى الذي وصل اليه الفرع بكل محتواه وكذلك تنظيم عمل الأرشيف بصورة منظمة ومكتمل الوثائق اضافة الى دقة السجلات التي تعتبرنموذج في مناطق امانة العاصمة.

مؤكدا ان قيادة مصلحة الأحوال المدنية ستقوم بتكريم ادارة وعاملي هذه المنطقة بشهادات شكر وتقدير بعد أن لمس ارتياح المواطنين من التعامل وتسهيل الاجراءات .



داعيا جميع المناطق التابعة لمصلحة الأحوال الى التقيد باللوائح التنظيمية والأرشادية وقوائم اسعار الوثائق الثبوتية والأقتداء بمنطقة بني الحارث.

سبأ