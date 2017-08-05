رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الصحة التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ . رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة. مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ البريطاني فرح يحتفظ بذهبية سباق 10 آلاف م في اليوم الأول لبطولة العالم لألعاب القوى توج البريطاني مو فرح بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت امس في لندن وتستمر حتى 13 اغسطس الجاري، بعد نجاحه في الاحتفاظ بلقبه في سباق 10 الاف متر.