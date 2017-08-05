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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 05:03:08م
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غداً .. تدشين مخيم النور الطبي المجاني الـ 14 في محافظة حجة
[05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
يُدشن يوم غدٍ الأحد في المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة مخيم النور الطبي المجاني الـ 14 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات الذي تنظمه جمعية العون المباشر مكتب اليمن حتى  11 أغسطس الجاري بتمويل فاعل خير.

 وذكرت المنسقة لدى العون المباشر شذى أبو طالب أن المخيم يهدف إلى إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالإضافة إلى الفحوصات والمعاينة لنحو ألفي حالة مرضية من الفئات الأشد فقراً.

  وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة العامة والسكان سينفذ المخيم بالتنسيق مع السلطة المحلية و مكتبي التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان بمحافظة حجة.

 من جانبها أوضحت مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن الجمعية تسعى بالتنسيق والشراكة مع الجهات المختصة باليمن إلى خفض نسبة العمى وضعف الإبصار بإقامة مخيمات النور المجانية في المحافظات ذات الكثافة السكانية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن مخيمات النور التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري أجرت ألف و 239 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وتم خلالها فحص ومعاينة 12 ألفاً و 708 حالات مرضية ، كما تم توزيع النظارات الطبية والعلاجات المجانية على  ألف و 239 حالة.

 وأكدت العسعوسي أن محافظة حجة من المحافظات اليمنية الأشد فقراً وكثافتها السكانية عالية وتعاني من انهيار القطاع الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة، منوهة بضرورة تنسيق الجهود لتنفيذ تدخل طارئ لاحتواء الوضع الصحي المتفاقم فيها.

وتشير التقارير المحلية إلى غياب تام للخدمات الصحية بالمحافظة وعدم توفر الكوادر المؤهلة والأدوية والأجهزة الطبية ، فضلاً عن عدم وجود طبيب مختص واحد في غالبية مديرياتها.

وناشدت معالي العسعوسي المنظمات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري لإنقاذ الوضع الإنساني باليمن  و حشد الدعم للحد من المخاطر الصحية الحالية التي يواجهها الشعب اليمني في ظل انهيار القطاع الصحي وعجزه عن توفير الخدمات والرعاية للمواطنين.

 الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى الى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية، و خلق روح التعاون والإبداع.
سبأ
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