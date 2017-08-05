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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 05:03:25م
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تدشين حملة رفع المخلفات والعشوائيات بقرية القابل بأمانة العاصمة
[05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دشن وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف اليوم حملة النظافة ورفع المخلفات وإزالة العشوائيات بقرية القابل بمنطقة جدر بمديرية بني الحارث بأمانة بالعاصمة.

وتشمل الحملة، التي تستمر عدة اسابيع في إطار حملة مكافحة الأمراض والأوبئة والاسهالات المائية ومنها الكوليرا بمديريات أمانة العاصمة العشر... رفع المخلفات المتكدسة وردم المستنقعات وإغلاق الآبار الملوثة بعد التأكد منها مخبريا وشفط المجاري  وكلورة وتعقيم خزانات مياه المنازل وتنظيف السائله الممتدة من اعلى القرية حتى اسفلها  وإخراج الاتربة والمخلفات منها.

وأشرف الوكيل السقاف ومعه وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبد الكريم الحوثي ومدير عام مشروع النظافة بالامانة المهندس جمال جحيش ومدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان .... على اعمال النظافة  ورفع المخلفات وردم المستنقعات وإخراج الاتربة من السائله  لما تتسبب به من تلوث بيئي وصحي يتعرض له ابناء القرية.

وأكد وكيل العاصمة لقطاع الخدمات ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة واتخاذ التدابير الضرورية للحد من انتشار الكوليرا.

وحث مكاتب الأشغال والنظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي والجهات المعنية على تكثيف اعمال النظافة بمنطقة قرية القابل  ورفع كافة المخلفات المتكدسة بالحارات وأهمها المجاوره للمدارس باعتبار مديرية بني الحارث من أكثر المناطق التي ينتشر فيها الكوليرا.

وشدد الوكيل السقاف على اتخاذ الاجراءات الصارمة والحازمة ضد بعض المكاتب التنفيذية المعنية والتي لا تقوم بدورها وواجبها  في مكافحة الكوليرا بقرية القابل لأي سباب او مبررات كانت.

ودعا الوكيل السقاف جميع المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني إلى مساندة جهود السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء  في مكافحة الأوبئة والأمراض ومنها الكوليرا ، وكذا المواطنين من خلال الحفاظ على نظافة الشوارع ووضع المخلفات في أماكنها المخصصة.

حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد ناصر وعدد من المعنيين.
سبأ
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