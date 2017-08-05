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محافظ البيضاء يدشن مركز جمرك البيضاء
[05/أغسطس/2017] البيضاء - سبأ:
دشن محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم بمنطقة عفار مديرية الملاجم مركز جمركي خاص بناقلات النفط لمنع التهرب الجمركي والنفطي والحد من الاختلالات والتجاوزات الضريبية .
وخلال التدشين استمع المحافظ من مدير مركز الجمارك عبدالله زباره إلى شرح حول الية تحصيل الموارد المالية خلال حركة سير الناقلات النفطية حسب اللوائح والقوانين المالية المنظمة لتلك المهام وتوزيع الكوادر العاملة من مكتب المالية والضرائب ومندوبين الرقابة عن السلطة المحلية بالمحافظة لتسيير عمل مركز الجمارك الخاص بناقلات النفط والغاز .
وأكد محافظ البيضاء أهمية تدشين مركز للجمارك لما له من اهمية في الحد من التهرب الجمركي وتنويع مصادر الدخل والحد من الاختلالات والتجاوزات التي تحصل وتساهم في تدني مستوى تحصيل الايردات الجمركية والنفطية وتحد من أعمال التهريب الذي يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني .
مؤكدا ضرورة تنمية الايرادات التي تسهم في النهوض بعملية التنمية رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن من عدوان سعودي وحصار جائر .
حضر التدشين عدد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة .
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