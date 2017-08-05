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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 01:23:36م
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مكتب الصحة بصنعاء يتسلم تجهيزات طبية من اليونيسيف
[05/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:






تسلم مكتب الصحة بمحافظة صنعاء اليوم تجهيزات طبية مقدمة من منظمة اليونيسيف لمستشفيي 22 مايو بضلاع همدان والشهيد الدره بجحانة بتكلفة 100 الف دولار .

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن التجهيزات شملت حضانات أطفال ، أجهزة تنفس صناعي ، إنعاش ، معالجة ضوئية , تجهيزات لأقسام النساء بما يسهم في تطوير خدمات الامومة والطفولة والحد من وفيات المواليد .

وأشاد بجهود منظمة اليونيسيف منذ بداية العام ودعمها للقطاع الصحي خاصة خدمات الولادات الطبيعية والقيصرية ورقود الحضانات وقسم الاطفال ورعاية الحوامل مجانا .. لافتا إلى أن عدد حالات الولادات الطبيعية والقيصرية في المستشفيين خلال النصف الاول 929 حالة فيما استفاد الف و 196 من خدمات رقود الحضانات والأطفال.







وذكر مدير مكتب الصحة أنه تم خلال الاسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبه اليونيسيف بدعم مستشفى الوحدة بمناخة وتمويله لتقديم الخدمات الخاصة بالأمومة والطفولة مجانا ابتداء من الشهر المقبل .

سبأ
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