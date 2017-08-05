[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الساعات القادمة .
وذكر المركز في النشرة الجوية التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منها أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية بينت استمرار حالة عدم استقرار الأجواء على تلك المناطق مع احتمال هطول أمطار خلال فترتي الظهيرة والمساء .
ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق الى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار وعدم التواجد في بطون الأودية , وكذا التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .
سبأ