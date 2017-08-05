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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 01:23:36م
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الأرصاد يتوقع هطول أمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية
[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الساعات القادمة .

وذكر المركز في النشرة الجوية التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منها أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية بينت استمرار حالة عدم استقرار الأجواء على تلك المناطق مع احتمال هطول أمطار خلال فترتي الظهيرة والمساء .

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق الى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار وعدم التواجد في بطون الأودية , وكذا التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .

سبأ
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