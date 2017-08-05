ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التوصل الى بروتين في العضلات يساعد على علاج اضطرابات النوم تكساس – سبأ :



توصلت دراسة جديدة اجراها باحثون من المركز الطبي بجامعة تكساس الامريكية الى بروتين في العضلات يساعد على علاج اضطرابات النوم.



ووجدت الدراسة التي نشرت بمجلة اي لايف أن المستويات المرتفعة من بروتين يدعى"BMAL1 "في عضلات الفئران ساعدتهم على التعافي من آثار الحرمان من النوم في حين أن المستويات المنخفضة من البروتين كان لها تأثير مغاير.



كما وجدت ان زيادة او نقص مستوى هذا البروتين في أدمغة القوارض كان له تأثير ضئيل على النوم سواء فيما يتعلق بالتعافي من الحرمان منه او الاصابة بقلة النوم.



وأشارت الى ان هذا البروتين يتأثر بالضوء والظلام في بيئة الكائن الحي لافتة الى ان الاكتشاف الجديد يساعد على التوصل لعلاجات جديدة لمشكلة اضطرابات النوم التي يعاني منها نحو 70 مليون امريكي.

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ