[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
أدان مجلس الشورى المجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان بحق أسرة كاملة أغلبهم من النساء والأطفال بمنطقة محضة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة .
واستنكر مجلس الشورى في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه هذه الجريمة البشعة التي تحدث في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي وحلفاؤه بحق الشعب اليمني , والتي تضاف إلى الرصيد الإجرامي لدول تحالف العدوان التي ليس لها مثيل في التاريخ الإنساني .
واعتبر البيان أن استمرار هذا العدوان الغاشم استباحه لحرمة دم الشعب اليمني ,
مطالباً محكمة الجنايات الدولية بسرعة تقديم الجناة المعتدين للتحقيق والمحاكمة عن جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني ولا تسقط بالتقادم .
وأكد مجلس الشورى أن استمرار هذه المجازر لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة تصديه لهذا العدوان ، داعياً مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الممنهج ورفع الحصار عن اليمن بشكل فوري وبدون شروط مسبقة .
سبأ