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هزائم كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 ألحق الجيش واللجان الشعبية هزائم كبيرة بالعدو السعودي ومرتزقته أسفرت عن مصرع عدد منهم وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن السعودية أعلنت عن مقتل اثنين من جنودها في الحدود هما : الرائد محمد بن سهل ماضي العضياني العتيبي و الرقيب فهد عبدالله الذيابي العتيبي .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان أطلقت صاروخي يورغان وصاروخ زلزال2 وصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات وخيام الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قعمة الشيخ شرق منفذ علب بعسير ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار إلى أنه تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين غرب مدينة الربوعة وفي وادي المسيال ، رقابة الحاجر في عسير بالقذائف المدفعية ، كما تم قنص جندي سعودي في ظهران الجنوب .

وفي نجران قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في رقابة سقام و قبالة منفذ الخضراء ، أما في جيزان فتم استهداف تجمعاتهم في البيت الابيض الكرس ، موقع قرنا و الطوال .

ووفقا للمصدر نفذ الجيش واللجان هجمات نوعية منفصلة على مواقع المرتزقة في الصيار بمديرية الصلو و جبل عسق بمديرية حيفان في محافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة .

وأكد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف مواقع المرتزقة في الصلو و خلف الشبكة ومنطقة السيمن بمديرية ذباب ، منوهاً إلى أن القيادي المرتزق هشام عادل سعيد الودودي الصبيحي لقي مصرعه وجرح 11 اخرين مما يسمى كتائب الحمدي في كمين بمنطقة الكدحة في مديرية المخا .

وفي مديرية نهم نفذ الجيش واللجان هجومين منفصلين على مواقع المرتزقة في التبة الحمراء شمال القتب و تباب النهدين نتج عنهما سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم والسيطرة على التباب , كما تم كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه تبة السفينة غرب جبل المنارة وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح .

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولة زحف للمرتزقة في السلسلة الجبلية شرق كهبوب بمحافظة لحج أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

كما أكد المصدر مصرع أربعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، مشيراً إلى أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي وإعطاب أربع آليات ومصرع وجرح عدد كبير منهم بينهم سودانيين في المنطقة نفسها .

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