[05/أغسطس/2017] مسقط – سبأ :
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ 17.8 بالمائة.
وسجل مؤشر القطاع المالي أداء إيجابيا مرتفعا بـ 54 نقطة، في حين تراجعت المؤشرات القطاعية الثلاثة الأخرى بنسب متفاوتة بلغ أقصاها 10 نقاط لمؤشر قطاع الخدمات، فيما تراجع مؤشرا السوق الشرعي و الصناعة بنقطتين لكل منهما.
كما ارتفع حجم التداول الأسبوع الماضي إلى نحو 12 مليون ريال عماني مقابل 11.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 1690 صفقة إلى 2635 صفقة.
سبأ