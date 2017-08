Lancement de trois missile de type d'Ourgan contre les rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne [05/أغسطس/2017]

ASIR, 06 Juillet (SABA)-La force de missile de l'armée et des forces populaires a lancé deux missile de type d'Ourgan et un autre de type de Zelzal 2 contre les rassemblements de soldats saoudiens et des mercenaires à Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de missile et de l'artillerie a lancée deux missile de type d'Ourgan et un autre de type de Zelzal 2, ainsi que de rouquettes de type de Katioucha contre un certain nombre de rassemblements de soldats saoudiens et des mercenaires dans la zone de Qama'at Al-Cheikh à l'Est de port d'Alib à Asir.



La source a ajouté que le bombardement de l'artillerie et de rouquettes ont fait de pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



AM



SABA