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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 12:04:46م
استشهاد وإصابة 29 مواطناً استهدفهم العدوان خلال الساعات الماضية
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استشهاد وإصابة 29 مواطناً استهدفهم العدوان خلال الساعات الماضية
[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 استشهد 14 مواطناً و أصيب 15 آخرون أغلبهم نساء وأطفال خلال الساعات الماضية جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي وحرس الحدود .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد تسعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين أغلبهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن طه الظرافي بمنطقة محضة في مديرية الصفراء محافظة صعدة .

كما استشهد ثلاثة مواطنين وجرح عشرة آخرون جراء غارة للطيران استهدفت سيارة مواطن في منطقة بركان بمديرية رازح ، فيما استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً غارة على منطقة المغسل بمديرية مجز و 11 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وشن تسع غارات على مديرية باقم ، في حين تعرضت منطقة بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز ، و غارة على منطقة المحاقرة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ، و شن 20 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و ثلاث غارات على الحثيرة في جيزان و ست غارات على الربوعة في عسير .



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