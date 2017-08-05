محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 29 مواطناً استهدفهم العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



استشهد 14 مواطناً و أصيب 15 آخرون أغلبهم نساء وأطفال خلال الساعات الماضية جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي وحرس الحدود .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد تسعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين أغلبهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن طه الظرافي بمنطقة محضة في مديرية الصفراء محافظة صعدة .



كما استشهد ثلاثة مواطنين وجرح عشرة آخرون جراء غارة للطيران استهدفت سيارة مواطن في منطقة بركان بمديرية رازح ، فيما استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً غارة على منطقة المغسل بمديرية مجز و 11 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وشن تسع غارات على مديرية باقم ، في حين تعرضت منطقة بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز ، و غارة على منطقة المحاقرة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ، و شن 20 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و ثلاث غارات على الحثيرة في جيزان و ست غارات على الربوعة في عسير .







سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ