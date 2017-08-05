[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
أكدت الأمانة السياسية لحزب الكرامة اليمني حق الشعب اليمني في ملاحقة ومحاسبة نظام العدو السعودي عن كل المجازر التى ارتكبها بحق أبنائه .
وحملت الأمانة السياسية للحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نظام العدو السعودي وحلفائه كامل المسؤولية عن الجريمة البشعة التى ارتكبها طيرانه بحق أسرة الظرافي بمنطقة محضة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة والتي راح ضحيتها تسعة شهداء وثلاثة جرحى بينهم نساء وأطفال .
وجدد البيان التأكيد على موقف الأمانة السياسية للحزب في رفض العدوان ودعم بواسل الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة , داعياً الشعب اليمني إلى مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.
كما دعا البيان أحرار العالم إلى إدانة الجرائم التى يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي يوميا بحق أبناء اليمن .
سبأ