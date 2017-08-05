[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
استنكرت الدائرة السياسية لحزب الحق استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي منزل مواطن في منطقة محضة بمديرية الصفراء في صعدة والتي راح ضحيتها اثنا عشر شهيداً وجريحا،جلهم من النساء والأطفال.
وأكدت الدائرة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن هذه الجريمة المروعة دليل على إفلاس وعجز قوى العدوان عن تحقيق أي هدف من أهدافها .
وأدان البيان صمت المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة تجاه جرائم العدوان السعودي و مجازره بحق الشعب اليمني ،مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في كشف تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
ودعا البيان القوى السياسية الوطنية إلى التمسك بوحدة الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة و الكرامة .
سبأ