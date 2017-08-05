البريطاني فرح يحتفظ بذهبية سباق 10 آلاف م في اليوم الأول لبطولة العالم لألعاب القوى لندن – سبأ :



توج البريطاني مو فرح بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت امس في لندن وتستمر حتى 13 اغسطس الجاري، بعد نجاحه في الاحتفاظ بلقبه في سباق 10 الاف متر.



واحرز فرح المركز الاول للسباق بزمن 26:49,51 دقيقة متقدما على الأوغندي جوشوا شيبتيغي (26:49,94 د) والكيني بول تانوي (26:50,60 د).



وهذا اللقب العالمي السادس لفرح، بعد ذهبيات 5 آلاف م في مونديال 2011 و2013 و2015، و10 الاف م في 2013 و2015، .. كما نال فضية 10 الاف م في 2011.



وفي تصفيات سباق 100 م تأهل العداء الاسطورة الجامايكي اوساين بولت حامل 11 لقبا عالميا الى نصف نهائي السباق .. وتصدر بولت مجموعته في الدور الاول مسجلا 10,07 ثوان .. علما بانه يملك الرقم القياسي العالمي للسباق الأشهر وهو (9,58 ثوان).



ولم يشهد الدور الاول لهذا السباق مفاجآت كبيرة، فتأهل الأمريكي الشاب كريستيان كولمان بسهولة، على غرار مواطنه جاستن غاتلين ، فيما حل الجامايكي يوهان بلايك ثانيا في مجموعته .



ويقام نصف النهائي والنهائي اليوم /السبت/ .



وفي تصفيات سباق 1500 م تأهلت المغربيتان رباب عرافي ومليكة العقاوي الى نصف النهائي كما تأهلت اول 6 عداءات من المجموعات الثلاث زائد افضل 6 متسابقات، ليبلغ عدد المشاركات في نصف نهائي غدا السبت 24 عداءة، فيما يقام النهائي يوم الاثنين القادم.



وحلت عرافي خامسة في المجموعة الاولى بزمن 4:03,67 دقائق، وراء الاثيوبية غنزيبي ديبابا حاملة اللقب وصاحبة فضية اولمبياد ريو (4:02،67 د)، والجنوب افريقية كاستر سيمينيا، الكينية ويني شيبيتو والبولندية انجليكا سيتشوتسكا.



اما العقاوي، فحلت خامسة في المجموعة الثانية بزمن 4:09،05 د، وراء الهولندية سيفان حسن (4:08,89 د)، والامريكية جنيفر سيمسون، والاثيوبية غوداف تسيغاي والبريطانية لورا ميوير.



وتقام اليوم /السبت/ نهائيات رمي القرص، الوثب الطويل، 100 م لدى الرجال و10 الاف م عند السيدات .

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ