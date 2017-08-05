عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكا تبلغ الأمم المتحدة رسميا نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ أمريكا تبلغ الأمم المتحدة رسميا نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ



نيويورك – سبأ :



أبلغت الولايات المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، رسميا، نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس حول التغير المناخي.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، إن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وجهت رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس تبلغه فيها نية بلادها الانسحاب من اتفاقية باريس الخاص بالتغير المناخي.



وأضاف أن الرسالة عبرت عن عزم الولايات المتحدة على “ممارسة حقها في الانسحاب من اتفاقية باريس بمجرد أن تكون مؤهلة للقيام بذلك بموجب الاتفاق، ما لم تحدد شروطا مناسبة لإعادة تجديد الالتزام”.



يذكر أن أكثر من 150 دولة قد صدقت على اتفاقية باريس حول التغير المناخي التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2016، ويمكن للأطراف الانسحاب منها في أي وقت بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ.



وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن في يونيو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاقية، التي تم توقيعها في باريس في ديسمبر 2015، وتهدف للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين.



سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ