البريطاني فرح يحتفظ بذهبية سباق 10 آلاف م في اليوم الأول لبطولة العالم لألعاب القوى توج البريطاني مو فرح بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت امس في لندن وتستمر حتى 13 اغسطس الجاري، بعد نجاحه في الاحتفاظ بلقبه في سباق 10 الاف متر.