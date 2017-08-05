[05/أغسطس/2017]
البيضاء - سبأ:
أدان محلي وتنفيذي محافظة البيضاء مجازر العدوان السعودي بحق المواطنين وآخرها استهداف منزل الظرافي بمنطقة محضة محافظة صعدة مما أدى الى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة اخرين بينهم نساء وأطفال .
وأشار المجلس المحلي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن هذه المجزرة تضاف إلى سجل جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني ، لافتا إلى أنها لن تسقط بالتقادم.
وأكد البيان أن هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المواطنين انتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية والأخلاقية وسط تخاذل وصمت دولي مريب تجاه تلك الجرائم التي.
سبأ