محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدين مجزرة العدوان بحق أسرة في صعدة صنعاء - سبأ :



أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهداف منزل مواطن في منطقة محضة بمديرية الصفراء محافظة صعدة وراح ضحيتها عدد من النساء والأطفال.



واستنكرت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه المجزرة التي تزامنت مع استهداف سيارة تقل مواطنين في مديرية رازح ، مؤكداً أن استمرار ارتكاب الجرائم بحق النساء والأطفال واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم أمر ليس بجديد على تحالف العدوان الهمجي في ظل صمت مخز ومعيب للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية ..



وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة البشعة تضاف إلى سجل جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى حقده على اليمنيين وافتقاره للقيم الأخلاقية والإنسانية .



وأكد البيان أن الصمت الدولي المريب يشجع تحالف العدوان على مواصلة غطرسته وصلفه في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني و استهداف المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وكافة مقومات الحياة .



وحمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وما يترتب عليها كونها لم تحرك ساكنا وفقا للمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة وتتغاضى عن كل هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب .



كما أكد البيان الاستمرار في التحرك الجاد لكشف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وإيصال قضيته إلى الرأي العام العالمي .

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ