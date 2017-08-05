عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة أوتاوا – سبأ :



حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة.



وأضاف ترودو في خطاب له خلال زيارته لمدينة ماكسفيل بمقاطعة أونتاريو اليوم السبت “إننا نريد الهجرة إلى كندا على نحو منظم وهناك نقاط تفتيش حدودية وضوابط حدودية تحتاج إلى التأكد من إحترامها”، مبينا أن الأشخاص الذين يأتون الآن بشكل غير نظامي سيتعين عليهم أن يمروا بكل العمليات المناسبة .



وقال إنه من المهم بالنسبة للكنديين أن يعرفوا أن الحكومة تتأكد من أنه يتم التعامل مع تدفق الأشخاص بشكل صحيح، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده مازالت دولة مفتوحة ورحيمة عندما يتعلق الأمر باللاجئين .



وقال إن الكنديين يعرفون بشكل جوهري القيمة التي يمكن أن يجلبها القادمون الجدد إلى مجتمع البلاد واقتصادها، مؤكدا أن كندا لديها الموارد والقدرة على التعامل مع الإرتفاع المفاجىء في أعداد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى مقاطعة كيبيك قادمين من نيويورك في الأسابيع الأخيرة .

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ