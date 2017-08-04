ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 12:11:33ص
إطلاق ثلاثة صواريخ أورغان وزلزال2 على تجمعات الجنود السعوديين بعسير
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخي أورغان وصاروخ زلزال2 على تجمعات وخيام الجنود السعوديين والمرتزقة في عسير.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
البنك الدولي يعتمد مشروع زراعي في اليمن بتكلفة 36 مليون دولار
اعتمد البنك الدولي، مشروع زراعي في مجال الأمن الغذائي في اليمن بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تكلفته 36 مليون دولار، لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في سبع محافظات الأكثر تضررا.
العداء اليمني نبيل الجربي وصيفا لسباق صلالة الدولي لاختراق الضاحية
أحرز العداء اليمني لاعب نادي الفتح بذمار نبيل محمد الجربي المركز الثاني في سباق صلالة الدولي المفتوح لاختراق الضاحية لمسافة 10 كيلو مترات الذي جرى بمدينة صلالة في سلطنة عمان اليوم بمشاركة أكثر من 300 عداء من مختلف الدول العربية.
آخر الأخبار:
مصدر بالخارجية يذكر القيادة السعودية بأنها ستُحاسب على كل قطرة دم سفكت في عدوانها على اليمن
توزيع ألف و 500 سلة غذائية على النازحين بمديريتي الزهرة والزيدية
إستهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير ونجران
ناطق أنصار الله يحمل المجتمع الدولي عواقب استمراره في توفير الغطاء للعدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع ألف و 500 سلة غذائية على النازحين بمديريتي الزهرة والزيدية
[04/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
دشنت السلطة المحلية والوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة اليوم توزيع ألف و500 سلة غذائية على الأسر النازحة في مديريتي الزهرة والزيدية. 

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلة الغذائية للنازحين الذي تموله منظمة ايكان اليابانية.

وفي التدشين أشار مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر الرازحي ومدير عام مديرية الزهرة عبد الرحمن الرفاعي إلى أهمية تخفيف معاناة النازحين جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر .

وشددا على ضرورة إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من النازحين وذلك من خلال التقيد بالآلية التي وضعتها الوحدة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديريات المستهدفة.

وأشاد الرازحي والرفاعي بدعم المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية المحلية وجهودهم في رفع المعاناة عن كاهل النازحين الذين أصبحوا بلا مأوى ولا مسكن جراء العدوان الغاشم.

حضر التدشين عدد من اعضاء المجلس المحلي و مسؤول الوحدة التنفيذية بمديرية الزهرة حسن هزاع ومدير الغذاء بالوحدة التنفيذية علي شعيب .
سبأ
  المزيد من (محلي)
مصدر بالخارجية يذكر القيادة السعودية بأنها ستُحاسب على كل قطرة دم سفكت في عدوانها على اليمن
إستهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير ونجران
إطلاق ثلاثة صواريخ أورغان وزلزال2 على تجمعات الجنود السعوديين بعسير
ناطق أنصار الله يحمل المجتمع الدولي عواقب استمراره في توفير الغطاء للعدوان
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
التكتل المدني للتنمية يدين مجزرة العدوان بمنطقة محضة بصعدة
أحزاب اللقاء المشترك تُدين بشدة مجازر العدوان بصعدة
أبناء سحار بصعدة يدينون جرائم العدوان ويُسيّرون قافلة غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية
صد زحف لمرتزقة العدوان شرق كهبوب بلحج
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي
العدوان السعودي على اليمن
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
[04/أغسطس/2017]
أحزاب اللقاء المشترك تُدين بشدة مجازر العدوان بصعدة
[04/أغسطس/2017]
أبناء سحار بصعدة يدينون جرائم العدوان ويُسيّرون قافلة غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية
[04/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي
[04/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان وبني بهلول
[04/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by