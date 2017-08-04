توزيع ألف و 500 سلة غذائية على النازحين بمديريتي الزهرة والزيدية [04/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

دشنت السلطة المحلية والوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة اليوم توزيع ألف و500 سلة غذائية على الأسر النازحة في مديريتي الزهرة والزيدية.



يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلة الغذائية للنازحين الذي تموله منظمة ايكان اليابانية.



وفي التدشين أشار مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر الرازحي ومدير عام مديرية الزهرة عبد الرحمن الرفاعي إلى أهمية تخفيف معاناة النازحين جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر .



وشددا على ضرورة إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من النازحين وذلك من خلال التقيد بالآلية التي وضعتها الوحدة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديريات المستهدفة.



وأشاد الرازحي والرفاعي بدعم المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية المحلية وجهودهم في رفع المعاناة عن كاهل النازحين الذين أصبحوا بلا مأوى ولا مسكن جراء العدوان الغاشم.



حضر التدشين عدد من اعضاء المجلس المحلي و مسؤول الوحدة التنفيذية بمديرية الزهرة حسن هزاع ومدير الغذاء بالوحدة التنفيذية علي شعيب .

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