[04/أغسطس/2017] جيزان - سبأ:
إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في الطوال بجيزان محققا إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الكرس وموقع قرنع .. مبينا أن طيران العدوان شن 3 غارات على الحثيرة بجيزان.
وفي عسير ذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين غرب مدينة الربوعة ووادي المسيال ورقابة الحاجر.
وبين المصدر أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران.
سبأ