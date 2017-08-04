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ناطق أنصار الله يحمل المجتمع الدولي عواقب استمراره في توفير الغطاء للعدوان
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



حمل الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام، المجتمع الدولي عواقب استمراره في توفير الغطاء لتحالف العدوان ليرتكب مجازر الإبادة البشعة بحق الشعب اليمني، وأخرها المجازر المروعة اليوم بمحافظة صعدة.

وقال الناطق الرسمي في منشور على صفحته في الفيس بوك " على طبيعته الإجرامية يستمر النظام السعودي وتحالف العدوان عموما في ارتكاب المجازر تلو المجازر، مستفيدا من الغطاء الأمريكي والمداهنة الأممية".

وأضاف" فجر اليوم الجمعة أغار طيران العدوان على منطقة محضة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة مرتكبا مجزرة في منتهى البشاعة والتوحش، إذ قضى بشكل كامل على أسرة المواطن طه الظرافي (تسعة شهداء نساءً وأطفالا) وعدد من الجرحى، كما استشهد في قصف جوي آخر ثلاثة مواطنين استهدفهم طيران العدوان وهم على متن سيارة بمديرية رازح، التي لم تسلم من القصف المدفعي أيضا، حيث استشهد مواطنان آخران".

وأكد الناطق الرسمي لأنصار الله إن سيل الدماء التي ينزفها الشعب اليمني في مختلف المحافظات لن تدفعه إلا إلى مزيد من الصمود والثبات وإسناد الجبهات دفاعا عن كرامته وسيادة بلده.

وأهاب بأبطال الجيش واللجان الشعبية رفع وتيرة العمليات العسكرية، وأن يضربوا أينما وجدوا هدفا يزلزل تحالف العدوان الغاشم والجبان.

سبأ
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