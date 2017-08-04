محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة





أدان المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني الجريمة البشعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرة بمحافظة صعدة .



واستنكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة التي إستهدفت منزل مواطن بمنطقة محضة، راح ضحيتها تسعة شهداء وعدد من الجرحى غلبهم نساء وأطفال .. مؤكدا أن توحش قوى العدوان وسترخاص الدماء وإستمرار الجرائم يجعل هذا النظام الدموي وحلفائه من أكبر مجرمي هذا العالم .



وقال "إننا في المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني إذ ندين هذا الجريمة البشعة نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما يرتكبه النظام السعودي وحلفائه بحق أبناء الشعب اليمني من جرائم بشكل يومي، مستفيداً من الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لصالحه في تغطية جرائمة والتغاضي عنها ".



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني وكل الناشطين والأحرار وكل المعنيين بالشأن الإنساني إلى إدانة هذه الجريمة وفضح جرائم النظام السعودي وحلفائه ومواصلة التحركات لمواجهتة.

سبأ [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ