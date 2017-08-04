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التكتل المدني للتنمية يدين مجزرة العدوان بمنطقة محضة بصعدة
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:


أدان التكتل المدني للتنمية والحريات، بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين بمنطقة محضة بمديرية الصفراء بصعدة.

واعتبر التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة التي راح ضحيتها 13 شهيدا وإصابة عد آخر جلهم من الأطفال والنساء تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته إتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين جرائم حرب.

وقال " هذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً للجميع".

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين المدنيين الأبرياء.

وناشد التكتل المدني للتنمية والحريات ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، بإدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

سبأ
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