محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب اللقاء المشترك تُدين بشدة مجازر العدوان بصعدة





أدانت أحزاب اللقاء المُشترك، بشدة المجازر المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم في عدة مناطق بمحافظة صعدة، التي راح ضحيتها أكثر من 22 شهيد وجريح أغلبهم نساء وأطفال.



وأكدت أحزاب اللقاء المُشترك أن المجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان في مختلف المحافظات وصعدة بصفة خاصة التي استهدفت بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان والدفاع عن الكرامة والسيادة وردا وردعا على هذه المجاز.



ودعت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم حرب تستحق المحاسبة والملاحقة في المحاكم الدولية.



ودعا البيان دول العالم والمنظمات الإنسانية بتحديد موقفها من هذه الجرائم بعد أن صمت معظمها تجاه العدوان والحصار.

سبأ [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ