محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء سحار بصعدة يدينون جرائم العدوان ويُسيّرون قافلة غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية صعدة - سبأ:



أدان أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة الجرائم البشعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بحق أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.



وقال أبناء مديرية سحار في وقفة احتجاجية اليوم: " إن تصعيد العدوان الغاشم واستهدافه منازل المواطنين وقتل العشرات من النساء والأطفال هو نتيجة لاستمرار التواطؤ الدولي والأممي والوقوف مع دول الظلم والفساد بغية الاسترزاق بدماء الشعب اليمني."



وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن رجال الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم من أبناء اليمن سيحققون الانتصار على هذا العدوان الغاشم .



وخلال الوقفة سيّر أبناء المديرية قافلة (ثبات وانتصار ) الغذائية التي احتوت على أكثر من 450 سلة رمان و 60 رأساً من الأغنام وكميات من العنب ، مؤكدين استمرارهم في دعم ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات حتى تحقيق النصر.

سبأ [04/أغسطس/2017]سبأ