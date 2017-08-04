ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 10:37:47م
إطلاق ثلاثة صواريخ أورغان وزلزال2 على تجمعات الجنود السعوديين بعسير
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخي أورغان وصاروخ زلزال2 على تجمعات وخيام الجنود السعوديين والمرتزقة في عسير.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
البنك الدولي يعتمد مشروع زراعي في اليمن بتكلفة 36 مليون دولار
اعتمد البنك الدولي، مشروع زراعي في مجال الأمن الغذائي في اليمن بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تكلفته 36 مليون دولار، لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في سبع محافظات الأكثر تضررا.
العداء اليمني نبيل الجربي وصيفا لسباق صلالة الدولي لاختراق الضاحية
أحرز العداء اليمني لاعب نادي الفتح بذمار نبيل محمد الجربي المركز الثاني في سباق صلالة الدولي المفتوح لاختراق الضاحية لمسافة 10 كيلو مترات الذي جرى بمدينة صلالة في سلطنة عمان اليوم بمشاركة أكثر من 300 عداء من مختلف الدول العربية.
آخر الأخبار:
إستهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير ونجران
ناطق أنصار الله يحمل المجتمع الدولي عواقب استمراره في توفير الغطاء للعدوان
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
التكتل المدني للتنمية يدين مجزرة العدوان بمنطقة محضة بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء سحار بصعدة يدينون جرائم العدوان ويُسيّرون قافلة غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية
[04/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:

أدان أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة الجرائم البشعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بحق أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وقال أبناء مديرية سحار في وقفة احتجاجية اليوم: " إن تصعيد العدوان الغاشم واستهدافه منازل المواطنين وقتل العشرات من النساء والأطفال هو نتيجة لاستمرار التواطؤ الدولي والأممي والوقوف مع دول الظلم والفساد بغية الاسترزاق بدماء الشعب اليمني."

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن رجال الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم من أبناء اليمن سيحققون الانتصار على هذا العدوان الغاشم .

وخلال الوقفة سيّر أبناء المديرية قافلة (ثبات وانتصار ) الغذائية التي احتوت على أكثر من 450 سلة رمان و 60 رأساً من الأغنام وكميات من العنب ، مؤكدين استمرارهم في دعم ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات حتى تحقيق النصر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إستهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير ونجران
إطلاق ثلاثة صواريخ أورغان وزلزال2 على تجمعات الجنود السعوديين بعسير
ناطق أنصار الله يحمل المجتمع الدولي عواقب استمراره في توفير الغطاء للعدوان
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
التكتل المدني للتنمية يدين مجزرة العدوان بمنطقة محضة بصعدة
أحزاب اللقاء المشترك تُدين بشدة مجازر العدوان بصعدة
صد زحف لمرتزقة العدوان شرق كهبوب بلحج
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي
اطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
الإفراج عن سجين معسر كفيف في إب عبر مؤسسة السجين الوطنية
العدوان السعودي على اليمن
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
[04/أغسطس/2017]
أحزاب اللقاء المشترك تُدين بشدة مجازر العدوان بصعدة
[04/أغسطس/2017]
أبناء سحار بصعدة يدينون جرائم العدوان ويُسيّرون قافلة غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية
[04/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي
[04/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان وبني بهلول
[04/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by