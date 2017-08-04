رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العداء اليمني نبيل الجربي وصيفا لسباق صلالة الدولي لاختراق الضاحية صلالة - سبأ:



أحرز العداء اليمني لاعب نادي الفتح بذمار نبيل محمد الجربي المركز الثاني في سباق صلالة الدولي المفتوح لاختراق الضاحية لمسافة 10 كيلو مترات الذي جرى بمدينة صلالة في سلطنة عمان اليوم بمشاركة أكثر من 300 عداء من مختلف الدول العربية.



جاء إحراز الجربي للمركز الثاني بعد أن قطع مسافة السباق في 31 ثانية بفارق 20 ثانية عن بطل السباق، العداء العماني عبدالله بن سالم القريني، فيما حل العداء العماني أحمد بن علي العامري في المركز الثالث للسباق الذي نظمه الاتحاد العماني لألعاب القوى بالتعاون مع دائرة مهرجان صلالة السياحي 2017.



وعقب السباق كرم نائب رئيس مجلس الشورى العماني المهندس محمد بن أبوبكر الغساني ومعه نائب رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى المر الهاشمي وعدد من المسؤولين العمانيين، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى للسباق.



حيث جرى تكريم العداء العماني عبدالله بن سالم القريني بكأس المركز الأول وميدالية ذهبية، والعداء اليمني نبيل محمد الجربي بكأس الوصيف والميدالية الفضية، والعداء أحمد العامري بكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى العاشر على مبالغ مالية وميداليات برونزية.



كما تم تكريم الوفد اليمني المشارك والجهات المتعاونة في إنجاح السباق.



إلى ذلك أخفق لاعبو فريق التلال الذين شاركوا في هذا السباق ولم يتمكنوا من إحراز أي مركز من المراكز العشرة الأولى.

سبأ [04/أغسطس/2017]سبأ