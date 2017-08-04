اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
اعتمد البنك الدولي، مشروع زراعي في مجال الأمن الغذائي في اليمن بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تكلفته 36 مليون دولار، لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في سبع محافظات الأكثر تضررا.
أحرز العداء اليمني لاعب نادي الفتح بذمار نبيل محمد الجربي المركز الثاني في سباق صلالة الدولي المفتوح لاختراق الضاحية لمسافة 10 كيلو مترات الذي جرى بمدينة صلالة في سلطنة عمان اليوم بمشاركة أكثر من 300 عداء من مختلف الدول العربية.