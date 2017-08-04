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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 07:35:03م
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الإفراج عن سجين معسر كفيف في إب عبر مؤسسة السجين الوطنية
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  محلي
الإفراج عن سجين معسر كفيف في إب عبر مؤسسة السجين الوطنية
[04/أغسطس/2017] إب - سبأ:


أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب عن السجين المعسر الكفيف خليل أحمد علي عبدالله ، بعد دفع المبلغ المالي الذي عجز عن تسديده في قضية جنائية عبر مؤسسة السجين الوطنية .

وأوضح ممثل المؤسسة بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الإفراج جاء بعد جهود بذلتها المؤسسة عقب وصولها بلاغ بحالة السجين ووضعه الصحي وعجزه التام عن تسديد المبلغ الذي عليه وقدره 800 ألف ريال ، مشيراً إلى أن فاعل خير تكفل بتسديد المبلغ عبر المؤسسة .

وأشاد بتعاون نيابتي استئناف و شرق إب الإبتدائية في الإفراج عن الكفيف المعسر.

سبأ
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