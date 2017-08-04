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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 06:15:42م
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صورة أرشيفية
المؤتمر الشعبي العام يدين مجزرة العدوان بصعدة
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:


أدان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة المجزرة الجديدة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بإستهدافه منزل مواطن في مديرية الصفراء وسيارة تقل مواطنين في رازح بصعدة وأدتا إلى إستشهاد وإصابة 22 مواطنا.

وأكد المصدر أن عدوان التحالف الذي تقوده السعودية يواصل إرتكاب جرائمه الممنهجة وعمليات القتل اليومي للمواطنين اليمنيين وخاصة الأطفال والنساء .. مستغلاً الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه من جرائم إبادة شبه يومية، معتقداً أن هذا الصمت يعطيه ضوءً أخضر لمواصلة غطرسته وصلفة.

وأوضح المصدر أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤه مع تحالف العدوان لا يمثل فضيحة ووصمة عار بحق المجتمع الدولي سواءً الأمم المتحدة أو الدول التي تدعي الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان، بل ويقدم دليلاً على مشاركتهم في تحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم وما سيترتب عليها من ملاحقة ومحاسبة قانونية وقضائية أمام المحاكم الدولية مستقبلاً.

وقال" إن هذه الجرائم التي تستهدف الأبرياء سيما الأطفال والنساء ستضاف إلى قائمة سجل طويلة من الجرائم التي ارتكبت على مدى عامين ونيف منذ بدأ العدوان وشملت مختلف المحافظات، حيث لم يعد هناك منطقة ولا أسرة في اليمن إلا وطالها العدوان وانعكاسات حصاره الجائر الذي يعد جريمة إبادة جماعية تمارس بحق الشعب اليمني".

وأكد المصدر أنه لم يعد من خيار أمام الشعب اليمني إزاء هذا الصلف والغطرسة التي يمارسها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية سوى الثبات والصمود في ظل صمت العالم، كون هذا الثبات والصمود هو خيارنا في الدفاع عن الوطن والشعب والمقدرات والكرامة التي لن يستطيع هذا العدوان مهما بلغت وحشيته أن ينتصر عليها.

سبأ
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