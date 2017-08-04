[04/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير عدد من المواقع بنهم وتكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تطهير تباب النهدين بنهم وكبدت المرتزقة عدد من القتلى والجرحى.
وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية للجيش واللجان بالتبة الحمراء شمال القتب.
وصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان بإتجاه موقع السفينة غرب جبل المنارة موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ