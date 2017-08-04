[04/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:
استشهاد وأصيب أربعة مواطنين اليوم بمديرية رازح بمحافظة صعدة بنيران حرس الحدود السعودي.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب اثنين من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي في جريمة جديدة لتحالف العدوان.
وأشار المصدر إلى أن منطقة الغور بمديرية غمر تعرضت لقصف صاروخي سعودي.
وأدان المصدر بشدة استمرار العدوان السعودي في استهداف المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم وارتكاب جرائم مروع بحق المواطنين في ظل صمت دولي معيب.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
سبأ