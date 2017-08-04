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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 06:15:42م
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  محلي
خطباء المساجد يدعون للتفاعل مع الحملة الوطنية للتوعية للسيطرة على الكوليرا
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دعا خطباء المساجد إلى التفاعل الإيجابي لإنجاح الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا التي ستنفذ خلال الأيام القادمة من منزل إلى منزل.

 وأشار خطباء المساجد في خطبتي الجمعة اليوم، إلى أهمية تكثيف التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول مرض الإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا وكيفية الوقاية منه.

 وحث الخطباء قيادات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين إلى التعاون مع فرق التوعية لإنجاح الحملة وحماية المجتمع من هذا الوباء القاتل .

 وأكد الخطباء على ضرورة الحرص على النظافة الشخصية والنظافة العامة وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه وتجنب الأطعمة الباردة في المطاعم والأسواق.

وأكدوا أهمية التعاون بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الكوليرا واتخاذ الاحتياطات والإجراءات الإحترازية لمكافحته.

وشدد خطباء المساجد على ضرورة القيام بالإجراءات الوقائية من خلال ردم أماكن الصرف الصحي المكشوفة في الأحياء والتجمعات السكنية ورفع المخلفات من الشوارع  والأماكن العامة .. مشيرين إلى أن الوقاية من الكوليرا مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع.
سبأ
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