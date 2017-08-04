إستفادة أكثر من 11 ألف من خدمات مستشفى العر بالحيمة الداخلية [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفى العر بالحيمة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 11 ألف و 221 مستفيد.



وأوضح مدير مستشفى العر الدكتور ناصر العجيلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 4 آلاف و 239 مستفيد وألف و 494 من الطوارئ و 157 من الرقود و 350 من أقسام المجارحة والولادة والعمليات.



واشار إلى أن المستفيدين من أقسام الرعاية الصحية الأولية ألفين و 374 مستفيد و ألفين و 596 من الأقسام التشخيصية وبقية المستفيدين استفادوا من الأقسام الأخرى.



وأشاد الدكتور العجيلي بجهود الكادر الطبي والفني وحرصهم على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

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