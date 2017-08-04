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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 06:15:42م
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الصحة تستكمل الترتيبات لتدشين الحملة الوطنية للتوعية للسيطرة على الكوليرا
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
تستكمل وزارة الصحة العامة والسكان الترتيبات النهائية للحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا المزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي عبدالسلام سلام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تجري حاليات الترتيبات النهائية للحملة من منزل إلى منزل والتي تمثل تحدياً للعاملين في القطاع الصحي لشموليتها جميع المديريات بعموم محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا استكمال بعض الترتيبات الفنية لضمان تحقيق الهدف العام للحملة وهو تحفيز المجتمع للإسهام الإيجابي في السيطرة على الكوليرا، بالإضافة إلى التوعية حول قضايا الإصحاح البيئي لضمان مشاركة الجميع في تعزيزها والحفاظ عليها.

وأشار إلى الجهود التي تبذل من قبل الطواقم الفنية والإدارية لإنجاح الحملة والتي تتضمن إلى جانب التوعية توزيع مواد الوقاية لكل منزل كالصابون ومحلول الإرواء والزنك اللذان يعتبران العلاج الإسعافي الأول للحفاظ على حياة المصابين بالكوليرا، وكذا تقييم ومسح ومعرفة جميع مصادر المياه في المديريات عالية الخطورة والبالغة 98 مديرية لاتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة لتنقيتها وتعقيمها.

 يذكر أن الحملة سينفذها نحو 71 ألفاً من العاملين الصحيين والمعلمين والمتطوعين وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والمكاتب التنفيذية، ويديرها فريق إداري في كل محافظة من الجهات المعنية في الصحة، المياه والبيئة، الأوقاف، الإعلام، التربية والتعليم، والسلطات المحلية.

كما سيشارك ستة آلاف و 660 خطيباً ومرشداً دينياً من كافة المديريات في التوعية وحشد الجهود الشعبية للإسهام في مكافحة الوباء والحفاظ على نظافة المديريات والأحياء والقرى.
سبأ
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