|
الإفراج عن 14 أسير من الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل فردية
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نجحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في إجراء عدة عمليات تبادل فردية للأسرى في محافظات مأرب والجوف وتعز.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه تم بموجب عمليات التبادل الفردية التي تمت خلال هذا الأسبوع الإفراج عن (14) أسير من الجيش واللجان الشعبية.
وفيما يلي أسماء الأسرى المفرج عنهم:
1 - عماد صالح محمد المعصار - عمران - مسور.
2- ثابت احمد حميد الزيادي - ذمار - مغرب عنس.
3- مروان محمد حسين مروان- عمران - المدان.
4- علي علي حسن ربيع- الجوف - الحزم .
5- علي محمد عبدالله الجنيد - تعز -الصراري.
6- الراعي ناجي احسن العكباري - صنعاء -مناخه.
7- خطاب عبده عبده علي الفقية -صنعاء - مناخة.
8- عبدالله حسين غالب محمد اليعفري - صنعاء - مناخة.
9- علي أحمد صالح احمد اليعفري - صنعاء - مناخة.
10- علي محمد علي أحمد القليدي - صنعاء - مناخة.
11- ماجد عبدالله واصل هادي محسن - صنعاء - بني مطر.
12- محمد محمد يحيى علي الحداد - صنعاء - الحيمة الداخلية.
13- سلطان عاطف يحيى المطري - صنعاء - بني مطر.
14- حميد يحيى علي أحمد القيري - صنعاء - خولان.
سبأ