صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية الظهار بإب [04/أغسطس/2017] إب - سبأ:

أنهى صلح قبلي بمحافظة إب تقدمه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي ووكيل المحافظة راكان النقيب، قضية قتل بالخطأ بين أسرتي البنا والسواري بمديرية الظهار.



وفي الصلح القبلي أعلن أولياء دم المجني عليه أحمد علي البنا العفو والتنازل عن الجاني في القضية محمد محمد حسين السواري.



وأكد وكيل المحافظة النقيب أن المساعي والجهود الخيرة التي بذلت من قبل المكلفين في القضية تكللت بالتوصل إلى حل وإغلاق ملف القضية.



وأشاد بتنازل أولياء دم المجني عليه.. لافتا إلى أن حل هذه القضية يأتي في أطار تفهم الجميع وقناعتهم بتجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



فيما ثمن مشائخ وأعيان وأبناء مديرية الظهار، الجهود التي بذلت من قبل المحكمين في القضية ومعالجتها بالطرق المرضية لجميع الأطراف لحقن الدماء.. مؤكدين أن العفو والتسامح من قيم الشعب اليمني.



حضر الصلح القبلي مدير عام مديرية المشنة علي البعداني ومدير عام مديرية جبلة محمد المريسي وممثل قيادات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة عرفات شرف.

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