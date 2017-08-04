ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 04:52:35م
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
إستشهد 12 مواطنا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. 
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
الإفراج عن 14 أسير من الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل فردية
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية الظهار بإب
قصف صاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب بتعز
وفاة 44 شخصا وإصابة 283 في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية الظهار بإب
[04/أغسطس/2017] إب - سبأ:
أنهى صلح قبلي بمحافظة إب تقدمه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي ووكيل المحافظة راكان النقيب، قضية قتل بالخطأ بين أسرتي البنا والسواري بمديرية الظهار.

وفي الصلح القبلي أعلن أولياء دم المجني عليه أحمد علي البنا العفو والتنازل عن الجاني في القضية محمد محمد حسين السواري.

وأكد وكيل المحافظة النقيب أن المساعي والجهود الخيرة التي بذلت من قبل المكلفين في القضية تكللت بالتوصل إلى حل وإغلاق ملف القضية.

وأشاد بتنازل أولياء دم المجني عليه.. لافتا إلى أن حل هذه القضية يأتي في أطار تفهم الجميع وقناعتهم بتجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

فيما ثمن مشائخ وأعيان وأبناء مديرية الظهار، الجهود التي بذلت من قبل المحكمين في القضية ومعالجتها بالطرق المرضية لجميع الأطراف لحقن الدماء..  مؤكدين أن العفو والتسامح من قيم الشعب اليمني.

حضر الصلح القبلي مدير عام مديرية المشنة علي البعداني ومدير عام مديرية جبلة محمد المريسي وممثل قيادات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة عرفات شرف.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الإفراج عن 14 أسير من الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل فردية
قصف صاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب بتعز
وفاة 44 شخصا وإصابة 283 في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء
حقوق الإنسان تجدد مطالبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر التحرك لإتمام تبادل الأسرى
جمعية هائل سعيد تتبرع بعشرة ملايين ريال لمرضى السرطان بالحديدة
مؤسسة خديجة تختتم ورشة عمل حول استراتيجية بناء السلام
مكتب صناعة أمانة العاصمة يتلف 23 طن أجهزه إلكترونية ومستلزمات طبية غير صالحة
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على التباب الشرقية لمعسكر خالد بتعز
تدمير أربع آليات للمرتزقة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سودانيين في ميدي
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يرتكب عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[04/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
[04/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء لعلماء وخطباء مديرية بيت الفقية
[03/أغسطس/2017]
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
[03/أغسطس/2017]
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
[03/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by