|
وفاة 44 شخصا وإصابة 283 في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
توفي 44 شخصاً وأصيب 283 آخرين منهم 159 إصابتهم خطيرة، في 129 حادثا مروريا خلال النصف الأول من العام الجاري بمحافظة صنعاء.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور المحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوادث توزعت على 45 حادث دهس و70 حوادث تصادم و14 حادث انقلاب.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية تعود إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين في صيانة المركبات وعدم التقيد بإرشادات المرور.
وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث 41مليون و770 الف ريال.
سبأ