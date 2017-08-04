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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 04:48:29م
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إستشهد 12 مواطنا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. 
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
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وفاة 44 شخصا وإصابة 283 في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
توفي 44 شخصاً وأصيب 283 آخرين منهم 159 إصابتهم خطيرة، في 129 حادثا مروريا خلال النصف الأول من العام الجاري بمحافظة صنعاء.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور المحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوادث توزعت على 45 حادث دهس و70 حوادث تصادم و14 حادث انقلاب.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية تعود إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين في صيانة المركبات وعدم التقيد بإرشادات المرور.

وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث 41مليون و770 الف ريال.
سبأ
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