حقوق الإنسان تجدد مطالبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر التحرك لإتمام تبادل الأسرى [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

جددت وزارة حقوق الإنسان مطالبة الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الجاد والسريع لإتمام صفقة تبادل الأسرى، خاصة في ظل ما يتعرضون له من إنتهاكات من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم.



وأكدت وزارة حقوق الإنسان إن ما تقوم به قوى العدوان ومرتزقتها من قتل وتنكيل وذبح للأسرى، يتنافى مع أحكام ونصوص اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب والبرتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف الأربع، ومع كل المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية.



وأشارت وزارة حقوقِ الإنسان إلى أنها تتابع بشكل مستمر ما يتعرض له الأسرى من الجيش واللجان الشعبية من تعذيب وسحل وتنكيل.



وحث بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة وهيئاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر الإسراع بإيقاف جرائم الحرب الممنهجة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني ومقدراته.



ودعت الوزارة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على دول تحالف العدوان ومرتزقتهم لاستكمال إجراءات تبادل الأسرى وحمايتهم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأكدت أنه في حال عدم قيام هذه المؤسسات الدولية بدورها في حماية أسرى الحرب وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي فإنها تتحمل كامل المسئولية في كل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات بكافة أشكالها.

سبأ