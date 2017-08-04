ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 04:48:29م
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
إستشهد 12 مواطنا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. 
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
قصف صاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب بتعز
وفاة 44 شخصا وإصابة 283 في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء
حقوق الإنسان تجدد مطالبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر التحرك لإتمام تبادل الأسرى
جمعية هائل سعيد تتبرع بعشرة ملايين ريال لمرضى السرطان بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حقوق الإنسان تجدد مطالبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر التحرك لإتمام تبادل الأسرى
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
جددت وزارة حقوق الإنسان مطالبة الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الجاد والسريع لإتمام صفقة تبادل الأسرى، خاصة في ظل ما يتعرضون له من إنتهاكات من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان إن ما تقوم به قوى العدوان ومرتزقتها من قتل وتنكيل وذبح للأسرى، يتنافى مع أحكام ونصوص اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب والبرتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف الأربع، ومع كل المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية.

وأشارت وزارة حقوقِ الإنسان إلى أنها تتابع بشكل مستمر ما يتعرض له الأسرى من الجيش واللجان الشعبية من تعذيب وسحل وتنكيل.

 وحث بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة وهيئاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر الإسراع بإيقاف جرائم الحرب الممنهجة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني ومقدراته.

 ودعت الوزارة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على دول تحالف العدوان ومرتزقتهم لاستكمال إجراءات تبادل الأسرى وحمايتهم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت أنه في حال عدم قيام هذه المؤسسات الدولية بدورها في حماية أسرى الحرب وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي فإنها تتحمل كامل المسئولية في كل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات بكافة أشكالها.
سبأ
  المزيد من (محلي)
قصف صاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب بتعز
وفاة 44 شخصا وإصابة 283 في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء
جمعية هائل سعيد تتبرع بعشرة ملايين ريال لمرضى السرطان بالحديدة
مؤسسة خديجة تختتم ورشة عمل حول استراتيجية بناء السلام
مكتب صناعة أمانة العاصمة يتلف 23 طن أجهزه إلكترونية ومستلزمات طبية غير صالحة
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على التباب الشرقية لمعسكر خالد بتعز
تدمير أربع آليات للمرتزقة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سودانيين في ميدي
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في عمليتين نوعيتين بتعز
الزراعة تكثف جهود وأنشطة المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يرتكب عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[04/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
[04/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء لعلماء وخطباء مديرية بيت الفقية
[03/أغسطس/2017]
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
[03/أغسطس/2017]
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
[03/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by