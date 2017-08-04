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جمعية هائل سعيد تتبرع بعشرة ملايين ريال لمرضى السرطان بالحديدة
[04/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
قدمت الجمعية الخيرية لهائل سعيد انعم وشركاه 10 ملايين ريال دعماً لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بالحديدة استجابة لنداء ومناشدة المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة.
وأوضح مدير المؤسسة الدكتور ياسر نور أن المبلغ سيساهم في استمرار أداء المركز وتقديم خدماته لمرضى السرطان الذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف و700 مريض.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه مجموعة هائل سعيد وشركاه والتي كانت السباقة في إنشاء المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في أكثر من محافظة والتي تقدم الرعاية الصحية لمرضى السرطان.
ودعا مدير المؤسسة كل الخيرين إلى دعم المركز الذي لازالت احتياجات المرضى فوق إمكانياته بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية له وارتفاع أسعار الأدوية التي يقدمها للمرضى مجاناً.
سبأ