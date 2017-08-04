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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 04:48:29م
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
إستشهد 12 مواطنا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. 
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
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مؤسسة خديجة تختتم ورشة عمل حول استراتيجية بناء السلام
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت بمحافظة ذمار ورشة عمل تدريبية حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات والمفاهيم والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان نظمتها مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

 هدفت الورشة على مدى أسبوع إلى رفد 76 مشارك ومشاركة من أعضاء المبادرات الشبابية مهارات ومعارف حول علاقة بناء السلام بالنزاعات وعواملها ومقوماتها واستراتيجياتها ومراحلها ومفاهيمها وطرق التعامل معها من خلال الحل والحوار والتفاوض والوساطة.

  كما هدفت إلى التعريف بالفرق بين الوساطة والتحكيم وإشراك المجتمع في التعامل مع النزاعات وكذا مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته بالديمقراطية والحريات الشخصية والاجتماعية والمبادئ الأساسية والدولية لحقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية والمواطنة.

 وأوضحت رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية روما الدماسي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية الهادف إلى تعزيز قدرات المبادرات الشبابية وإكسابهم المعارف والمهارات للوصول إلي رؤية موحدة لتعزيز السلام واعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية السلمية.

 وأشارت إلى أن هذا المشروع يعمل على التقليل من الصراع والتوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيذ حملات بناء سلام مكثفة وواسعة يقودها الشباب لرفع وعي المجتمعات المستهدفة بأهمية السلام والتعايش السلمي.

 ولفتت إلى أن المشروع يعمل على تشجيع مشاركة الشباب في عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤيتهم للسلام وتطويرها خلال فترة المشروع بمشاركة الشباب من مختلف المحافظات كما تقدم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤية الشباب حول السلام والدعوة لتمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في أي حوار مستقبلي للسلام.
سبأ
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