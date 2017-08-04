مؤسسة خديجة تختتم ورشة عمل حول استراتيجية بناء السلام [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بمحافظة ذمار ورشة عمل تدريبية حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات والمفاهيم والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان نظمتها مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.



هدفت الورشة على مدى أسبوع إلى رفد 76 مشارك ومشاركة من أعضاء المبادرات الشبابية مهارات ومعارف حول علاقة بناء السلام بالنزاعات وعواملها ومقوماتها واستراتيجياتها ومراحلها ومفاهيمها وطرق التعامل معها من خلال الحل والحوار والتفاوض والوساطة.



كما هدفت إلى التعريف بالفرق بين الوساطة والتحكيم وإشراك المجتمع في التعامل مع النزاعات وكذا مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته بالديمقراطية والحريات الشخصية والاجتماعية والمبادئ الأساسية والدولية لحقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية والمواطنة.



وأوضحت رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية روما الدماسي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية الهادف إلى تعزيز قدرات المبادرات الشبابية وإكسابهم المعارف والمهارات للوصول إلي رؤية موحدة لتعزيز السلام واعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية السلمية.



وأشارت إلى أن هذا المشروع يعمل على التقليل من الصراع والتوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيذ حملات بناء سلام مكثفة وواسعة يقودها الشباب لرفع وعي المجتمعات المستهدفة بأهمية السلام والتعايش السلمي.



ولفتت إلى أن المشروع يعمل على تشجيع مشاركة الشباب في عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤيتهم للسلام وتطويرها خلال فترة المشروع بمشاركة الشباب من مختلف المحافظات كما تقدم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤية الشباب حول السلام والدعوة لتمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في أي حوار مستقبلي للسلام.

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