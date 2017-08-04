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مكتب صناعة أمانة العاصمة يتلف 23 طن أجهزه إلكترونية ومستلزمات طبية غير صالحة
[04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي قرابة 23 طن من الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الطبية والأحبار وقطع غيار غير صالحة للاستخدام.

 وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الفترة من 29 يوليو المنصرم إلى 2 أغسطس الحالي العديد من المخالفات التموينية والغذائية في مديريات الأمانة العشر.

 وشملت المخالفات بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي ولا تحمل تاريخ الإنتاج والصلاحية وأخرى سيئة التخزين.

 وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة 530 كرتون مواد غذائية متنوعة تالفة ومنتهية الصلاحية شملت زبادي وحليب وبزايليا مشكوك في صلاحيتها ومشروبات غازية وكيك وشوفان ورقائق عجائن منتهية الصلاحية وتمور قابلة للفرز كون بعض الباكتات منتفخة.

 ولفت إلى أنه تم أيضا إتلاف ألف و862 كرتون شراب عصير البرنس ونقار الخشب، وإتلاف طن من الحليب ودجاج منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الحلويات لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية.

 وأشار الخولاني إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية، إعادة التفتيش) حيال أربع مخالفات تموينية، إضافة إلى تحرير محضرين مخالفة سوء التخزين وعدم توفر اشتراطاته، وكذا تحرير أربعة محاضر ضبط مخالفة لأربع منشآت تجارية رفضت السماح للجان وأعاقتها من ممارسة عملية التفتيش.

 وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة تواصل حملات الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك لضمان حماية المستهلك من السلع والمواد الغذائية المغشوشة والمنتهية والفاسدة والمخالفة للمواصفات.
سبأ
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